更新版 1-巴西央行：升息25个基点，出乎市场预料

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
(新增利率决定和声明)
路透巴西利亚10月29日 - 巴西央行周三加息，让投资者大感意外。投资者此前预计，在总统罗塞夫公布政策调整决定以前，央行都将按兵不动。
央行决定加息25个基点至11.25% ，投票的意见存在分歧。路透调查访问的43位分析师此前全都预计，巴西央行将维持指标利率在11%不变。
随着竞争激烈的大选落幕，央行迅速转向稳定通胀预期，目前市场怀疑罗塞夫能否有效扭转经济低迷的局面。
该行称，由于相对物价的变化，9月初政策会议以来通胀风险平衡变得不那么有利。
“有鉴于此，委员会认为适合调整货币政策，以较低代价确保2015年和2016年通胀前景普遍更加温和，”央行在声明中称。
央行政策委员会的八名委员中有五名投票支持加息，其余委员则支持维持利率不变。
通胀率高居官方目标上限6.5%上方，加大央行提高借贷成本的压力。央行希望通胀率维持在目标区间2.5-6.5%的中部。
多数分析师预计，在罗塞夫宣布经济队伍调整前，央行会按兵不动。
罗塞夫此前承诺，将调整政策扭转经济疲软局面，经济低迷导致中产阶层选民对她的支持下降。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
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