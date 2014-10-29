更新版 1-巴西央行：升息25个基点，出乎市场预料

(新增利率决定和声明)

路透巴西利亚10月29日 - 巴西央行周三加息，让投资者大感意外。投资者此前预计，在总统罗塞夫公布政策调整决定以前，央行都将按兵不动。

央行决定加息25个基点至11.25% ，投票的意见存在分歧。路透调查访问的43位分析师此前全都预计，巴西央行将维持指标利率在11%不变。

随着竞争激烈的大选落幕，央行迅速转向稳定通胀预期，目前市场怀疑罗塞夫能否有效扭转经济低迷的局面。

该行称，由于相对物价的变化，9月初政策会议以来通胀风险平衡变得不那么有利。

“有鉴于此，委员会认为适合调整货币政策，以较低代价确保2015年和2016年通胀前景普遍更加温和，”央行在声明中称。

央行政策委员会的八名委员中有五名投票支持加息，其余委员则支持维持利率不变。

通胀率高居官方目标上限6.5%上方，加大央行提高借贷成本的压力。央行希望通胀率维持在目标区间2.5-6.5%的中部。

多数分析师预计，在罗塞夫宣布经济队伍调整前，央行会按兵不动。