调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值

图为2015年9月资料图片，显示巴西雷亚尔和美元纸币。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。

接受路透访查的54名分析师中，除一位以外其余全部预计巴西央行2月22日将降息75个基点至两年来最低水准12.25%，旨在帮助刺激经济从历来最严重的衰退中复苏。

持不同意见的分析师来自Banco Fator，预计巴西央行将加大降息幅度至100个基点。如果情况确实如此，这将是巴西央行连续第二次会议降息幅度高于市场预期。

巴西央行1月降息75个基点，大多数分析师原本预期降息50个基点。

大幅降息可帮助经济摆脱持续两年之久的衰退。

调查显示，52位受访分析师中，有46位预计2017年巴西指标利率将降至个位数，预估中值为到年底时利率降至9.5%。

由于巴西雷亚尔汇率触及逾一年最高，而且2017年通胀率预估低于央行目标区间中点4.5%，因此最近外界对巴西央行将以更大幅度降息的揣测升温。

路透调查显示，巴西指标Selic利率2018年底时料降至8.75%。(完)