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国际财经 | 2015年 8月 21日 星期五 13:28 BJT

巴西总统警告称大宗商品市场暴跌将拖累全球经济--媒体

路透柏林8月20日 - 巴西总统罗塞夫对《德国商报》（Handelsblatt）表示，大宗商品市场暴跌将在未来一段时间拖累全球经济，并称巴西经济可能在一年后出现改善迹象。

对中国经济增长正在减速的担忧正在影响全球较高风险资产，其中大宗商品和新兴市场受冲击最严重。

“由于中国经济调整引发的大宗商品价格下跌趋势将持续长时间拖累全球经济，”罗塞夫对《德国商报》表示。

“新兴经济体的现有危机将冲击全球经济，”她说道。

她称巴西正在面临“巨大的经济难题”。罗塞夫正试图减少巴西巨大的财政赤字，并恢复公众对巴西政府财政状况的信心。

罗塞夫预期未来6-12个月内巴西经济将处于衰退状态，并期冀经济改善迹象届时将会出现。

德国总理默克尔正在巴西进行正式访问。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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