标题新闻: 巴西12月汇丰服务业PMI升至八个月高位53.5,综合产出指数升至53.2

香港个股：汇丰控股盘初逆市小涨，上日伦敦回购近2,300万英镑股份
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
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据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
路透台北4月6日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系共69家主要银行3月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,573亿台币，较上提存期增1,625亿，或增12.55%。 以下为2012年起每提存期截止日时的累积累计准备数字一览(单位：亿台币)： 提存期底 超额准备 较上期增减 2017年 3月31日 14,573 +1,625 3月3日 12,948 -2,621 2月3日 15,569 -709 1月3日 16,278 +2,934 2016年 12月2日 13,344 -1,086 11月3日 14,430 +309 10月3日 14,121 +239