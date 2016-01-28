巴西经济：政府计划向经济注资150亿美元以刺激经济摆脱衰退--消息

政府还考虑允许工人使用部分FGTS基金作为抵押品以获得贷款。

一位消息人士表示，巴西财政部还计划在周四公布关于未来几年限制公共支出建议的研究，以展示撙节的决心。

政府相信自己能在财政撙节和旨在提振经济信心的新信贷安排之间取得平衡。巴西经济去年流失了创纪录的150万个工作岗位。

新的刺激举措让投资者担心，罗塞夫将重新启用她第一任期内采纳的扩张性财政政策，这种做法削弱了巴西的公共账户并且导致巴西丢掉投资级评级。

分析师还表示，新刺激举措可能令央行控制通胀的任务变得更加复杂。去年巴西通胀率升至10%以上的12年高位。

评级机构惠誉在研究报告中指出，由于经济严重衰退而且贷款需求低，国有银行流动性提高不大可能推动巴西贷款增长。(完)