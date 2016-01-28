巴西经济：政府计划向经济注资150亿美元以刺激经济摆脱衰退--消息

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
政府还考虑允许工人使用部分FGTS基金作为抵押品以获得贷款。
一位消息人士表示，巴西财政部还计划在周四公布关于未来几年限制公共支出建议的研究，以展示撙节的决心。
政府相信自己能在财政撙节和旨在提振经济信心的新信贷安排之间取得平衡。巴西经济去年流失了创纪录的150万个工作岗位。
新的刺激举措让投资者担心，罗塞夫将重新启用她第一任期内采纳的扩张性财政政策，这种做法削弱了巴西的公共账户并且导致巴西丢掉投资级评级。
分析师还表示，新刺激举措可能令央行控制通胀的任务变得更加复杂。去年巴西通胀率升至10%以上的12年高位。
评级机构惠誉在研究报告中指出，由于经济严重衰退而且贷款需求低，国有银行流动性提高不大可能推动巴西贷款增长。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 王丽鑫/王颖)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。