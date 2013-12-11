全球经济：美联储愈早撤回刺激政策对全球经济愈有利--巴西央行总裁

路透巴西利亚12月10日 - 巴西央行总裁Alexandre Tombini周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)越早撤回经济刺激政策，全球经济的过度将会越平稳。

Tombini周二对巴西议员表示，如果美联储对外界更清楚地传递缩减购债的信息，也有助于减少全球市场的波动。

今年稍早，当美联储暗示不久可能撤回大规模刺激政策时，大批投资者逃离巴西等新兴市场。这使得巴西的货币大幅贬值，进口更加昂贵，并导致通胀压力上升。

尽管许多分析师预计如果美联储未来数月放缓购债步伐，市场反应可能没有那么大，但有人担心刺激政策撤出太晚会对新兴市场产生影响。

路透调查访问的多数分析师预计联储将在3月采取行动，不过在12月货1月开始行动的机率也在增加。

Tombini说，市场已经消化了美国缩减刺激政策的前景，不要把新兴市场的波动与(经济)脆弱混为一谈。

他重申，巴西央行将延长外汇干预计划，阻止雷亚尔 大幅贬值，以降低波动。他说央行下周将公布计划变动的细节。(完)