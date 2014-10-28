巴西政经：市场对罗塞夫连任大失所望，关注重点转向经济

她现在面临兑现竞选承诺的挑战，既要扩大穷人的社会福利，同时也要平衡紧张的联邦预算。

巴西指标股指Bovespa指数 当日早盘下跌5%，终场收低2.72%。

惠誉周一表示，将继续评估罗塞夫振兴经济增长，以及采取干预程度较低政策的能力。

惠誉旗下拉美部门高管Shelly Shetty在报告中称，罗塞夫“将面临一个具有挑战的经济环境，突显出有必要调整政策，以解决已经出现的一些宏观经济失衡问题”。

**面临更多阻力**

经济疲弱也将让罗塞夫第二个任期更加艰难，给政府带来压力。巴西的政府模式已经习惯于以高税收收入来为社保项目提供资金，及为企业和消费者提供补贴信贷。

在罗塞夫担任总统前的一年，巴西经济增速曾高达7.5%，今年则预计不到1%。此前的促增长举措基本失败，这些举措主要包括税负减免和为特定行业提供补贴。

与此同时，通胀率目前守在政府所能容忍的上限6.5%之上。

虽然失业率接近纪录低位，但分析师预计这种情况不会保持很长时间，因为投资骤减、增长放缓以及更多不确定性促使雇主裁员。