巴西政经：市场对罗塞夫连任大失所望，关注重点转向经济

德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
她现在面临兑现竞选承诺的挑战，既要扩大穷人的社会福利，同时也要平衡紧张的联邦预算。
巴西指标股指Bovespa指数 当日早盘下跌5%，终场收低2.72%。
惠誉周一表示，将继续评估罗塞夫振兴经济增长，以及采取干预程度较低政策的能力。
惠誉旗下拉美部门高管Shelly Shetty在报告中称，罗塞夫“将面临一个具有挑战的经济环境，突显出有必要调整政策，以解决已经出现的一些宏观经济失衡问题”。
**面临更多阻力**
经济疲弱也将让罗塞夫第二个任期更加艰难，给政府带来压力。巴西的政府模式已经习惯于以高税收收入来为社保项目提供资金，及为企业和消费者提供补贴信贷。
在罗塞夫担任总统前的一年，巴西经济增速曾高达7.5%，今年则预计不到1%。此前的促增长举措基本失败，这些举措主要包括税负减免和为特定行业提供补贴。
与此同时，通胀率目前守在政府所能容忍的上限6.5%之上。
虽然失业率接近纪录低位，但分析师预计这种情况不会保持很长时间，因为投资骤减、增长放缓以及更多不确定性促使雇主裁员。
分析师表示，要想改变这种局面，罗塞夫必须进行长税收和就业改革，以提高生产率并进一步参与全球市场。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 郑茵/张涛)
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透上海4月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% 上限6.20% AA- 2.16 第3-7年偿还20%本金 安徽省信用担保集团担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 简阳
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