巴西总统罗塞夫在选民中的支持率下降

路透巴西利亚6月6日（记者 Anthony Boadle） - 周五发布的民调显示，巴西经济低迷引发担忧，总统罗塞夫在选民中的支持率下降。巴西将在10月5日举行总统选举。

民调公司Datafolha称，罗塞夫依然很有希望赢得连任，但她的支持率自2月以来下滑10个百分点，目前已从上月的37%降至34%。

尽管罗塞夫的支持率下滑，仍远远领先最有力的竞争对手、来自社会民主党的Aécio Neves。民调显示，Neves的支持率下滑一个百分点，目前为19%。

来自巴西社会党的候选人Eduardo Campos的支持率排名第三，他的支持率从5月的11%降至7%。

在10月5日的总统选举中，罗塞夫必须获得50%以上的有效选票，否则将会面临第二轮投票。至于在第二轮投票中的支持率情况，5月时罗塞夫较Neves领先11个百分点，如今则缩减至8个百分点。

民调结果显示，民众对经济持悲观看法，主要原因是担心通胀将上升以及就业率将下降。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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