巴西总统罗塞夫在选民中的支持率下降

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透巴西利亚6月6日（记者 Anthony Boadle） - 周五发布的民调显示，巴西经济低迷引发担忧，总统罗塞夫在选民中的支持率下降。巴西将在10月5日举行总统选举。
民调公司Datafolha称，罗塞夫依然很有希望赢得连任，但她的支持率自2月以来下滑10个百分点，目前已从上月的37%降至34%。
尽管罗塞夫的支持率下滑，仍远远领先最有力的竞争对手、来自社会民主党的Aécio Neves。民调显示，Neves的支持率下滑一个百分点，目前为19%。
来自巴西社会党的候选人Eduardo Campos的支持率排名第三，他的支持率从5月的11%降至7%。
在10月5日的总统选举中，罗塞夫必须获得50%以上的有效选票，否则将会面临第二轮投票。至于在第二轮投票中的支持率情况，5月时罗塞夫较Neves领先11个百分点，如今则缩减至8个百分点。
民调结果显示，民众对经济持悲观看法，主要原因是担心通胀将上升以及就业率将下降。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。