巴西被爆遭美国重点监控 将要求美方解释

路透里约热内卢7月7日 - 巴西外长帕特里奥塔（Antonio Patriota）周日表示，对于本国公民的电子通讯内容遭美国情报机构监控至少长达10年之久的报道，巴西将要求美方作出解释。

这是帕特里奥塔对巴西媒体《环球报》的相关报道作出的回应。该媒体周日报道称，作为美国间谍活动的一部分，美国国家安全局一直对巴西企业及个人的电话和电子邮件活动进行监控。

报道援引的是从美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登（Edward Snowden）那里获得的文件。

帕特里奥塔在声明中还称，巴西政府还计划建议调整国际电信联盟管理的国际通讯规则，以改善通讯的保密性。巴西还计划向联合国提交相关建议，以保护电子通讯隐私。

“巴西政府对报道称巴西公民的电子和电话通讯是美国情报机构间谍活动目标一事表示严重关切，”巴西外交部声明称。

《环球报》称，巴西同中国、俄罗斯、伊朗及巴基斯坦一样，是美国国家安全局通讯监控的重点国家。

上述报道的撰稿人是Glenn Greenwald、Roberto Kaz和José Casado。Greenwald是美国人，为英国《卫报》工作，住在里约热内卢，是首个披露斯诺登所提供机密文件的记者。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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