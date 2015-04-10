惠誉警告称可能下调巴西评等 因其经济持续恶化

路透里约热内卢4月9日 - 信用评等机构惠誉周四警告称，尽管巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)采取种种措施修正宏观经济失调问题，但若当地经济进一步恶化，未来几年内可能下调巴西信用评等。

惠誉给予巴西BBB级信用评等，评等展望由稳定下调为负向，此举符合各界预期，同时也呼应同业穆迪的看法。截至目前为止，只有标准普尔将巴西评级下调至逼近投机等级的BBB-minus。

投资人很大程度上并未理会惠誉的警告，巴西雷亚尔兑美元BRL=升值0.5%，因市场期望戴罗塞夫将能够获得国会支持，通过最近宣布的节约措施。

圣保罗J. Safra Bank首席经济学家Carlos Kawall表示，“惠誉除了调整至和其他评等机构同一阵线外，并未有新说法。那些造成评等机构下修评等的前景因素并不会因此而改变。”

惠誉的行动也未在巴西财政部激起一丝涟漪。

“这并不令人意外，但我们不认为这是个正确时机，”一位要求匿名的官员表示。“巴西前景正在改善中，迹象显示各项改革将会获得通过。”

惠誉表示，预期巴西2015及2016年债务负担仍偏高，公共部门的整体赤字规模相当于国内生产总值(GDP)的5%。

惠誉相信，若宏观经济调整程序有效执行，2016年时巴西经济可望随着企业信心回升而复苏。就算如此，惠誉称巴西经济成长力道可能还是不及拥有类似评级的国家。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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