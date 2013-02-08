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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 20:00 BJT

雷亚尔汇率: 巴西政府官员称雷亚尔近期涨势"有些过度"

路透巴西利亚2月8日 - 巴西政府官员周五向路透表示,有监于经济基本面和对未来汇率的预期,巴西雷亚尔 近期涨势"有些过度".

该位不愿具名的官员称,市场已反应过度.

在该评论发表后,雷亚尔缩减部分涨幅.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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