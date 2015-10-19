惠誉称未来数月是决定巴西评级的关键

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透圣保罗10月16日 - 惠誉一位高级分析师周五说，惠誉未来数月将能够更充分地评估巴西政治环境。惠誉在决定是否让巴西保有投资级评等时，政治因素是关键考量。
惠誉高级主管Shelly Shetty在一场电话会议中表示，政治危机升温将对巴西评级不利。惠誉周四将巴西评级降至投资级中最低的BBB-，展望为负面。
Shetty说，巴西国会通过弹劾把总统罗塞夫赶下台的风险最近越来越高，但惠誉相信罗塞夫将继续担任总统。
惠誉已预估巴西今年基本预算将为赤字，但仍将密切注意巴西2016年和2017年财政前景来决定其评级。
巴西政府正考虑把2015年基本预算盈余目标降为赤字，因经济衰退加剧及政治僵局拖累了联邦税收。
Shetty说，不受欢迎的金融交易税CPMF可能不会获得批准，但惠誉将继续关注巴西政府未来改善财政的方案。(完)
(编译 李婷仪 审校 李爽)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。