惠誉称未来数月是决定巴西评级的关键

路透圣保罗10月16日 - 惠誉一位高级分析师周五说，惠誉未来数月将能够更充分地评估巴西政治环境。惠誉在决定是否让巴西保有投资级评等时，政治因素是关键考量。

惠誉高级主管Shelly Shetty在一场电话会议中表示，政治危机升温将对巴西评级不利。惠誉周四将巴西评级降至投资级中最低的BBB-，展望为负面。

Shetty说，巴西国会通过弹劾把总统罗塞夫赶下台的风险最近越来越高，但惠誉相信罗塞夫将继续担任总统。

惠誉已预估巴西今年基本预算将为赤字，但仍将密切注意巴西2016年和2017年财政前景来决定其评级。

巴西政府正考虑把2015年基本预算盈余目标降为赤字，因经济衰退加剧及政治僵局拖累了联邦税收。

Shetty说，不受欢迎的金融交易税CPMF可能不会获得批准，但惠誉将继续关注巴西政府未来改善财政的方案。(完)