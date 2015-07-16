专访：巴西可能扩大汇率操纵调查范围--监管机构Cade主席

路透巴西利亚7月15日 - 巴西反垄断监管机构Cade主席Vinicius Carvalho周三接受专访时表示，巴西对15家全球银行的汇率操纵调查，可能扩大至更多的金融机构。

Carvalho并表示，因为银行在2007年至2013年操纵雷亚尔汇率，就禁止银行参与汇市作为惩罚，这没有道理可言。

“我无法想像干脆禁止某家公司操作的情况。我认为从竞争立场来看，这没有一点道理，”Carvalho表示。

他的谈话突显出，巴西的调查还在初步阶段。数周前，有六家银行同意在美国支付58亿美元以和解汇率操纵官司。该操纵调查费时五年多，有五家银行认罪，这五家都在巴西接受调查。

Carvalho表示，他预期部份银行将与Cade合作，换取所谓TCC和解。

在Cade调查名单上的银行包括美银美林(BAC.N)、三菱东京日联银行[MTFGTY.UL]、巴克莱(BARC.L)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、野村控股(8604.T)、加拿大皇家银行(RY.TO)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、南非标准银行(SBKJ.J)、渣打银行(STAN.L)和瑞银集团(UBS)UBSN.S。

这些银行拒绝对调查置评。(完)

(编译 戴素萍/张若琪 审校 徐文焰/许娜)

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