分析师下调巴西今明两年经济成长预估--调查

路透圣保罗11月26日电---周一公布的巴西央行每周调查显示,经济分析师连续两周下调巴西2012和2013年经济成长预估.

最新调查显示,巴西经济今年预计成长1.50%,2013年则料增长3.94%,分别低於一周前调查的增长1.52%和3.96%.

这份调查是央行对约100家金融机构一周调查的预估中值.

调查还显示2012年底和2013年央行指标利率料维持在当前7.25%的纪录低点不变.

今年底消费者物价指数(CPI)年增率料为5.43%,低於上次调查的5.45%.而2013年CPI年增率料为5.40%,高於一周前调查预测的5.39%.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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