分析师下调巴西今明两年经济成长预估--调查

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透圣保罗11月26日电---周一公布的巴西央行每周调查显示,经济分析师连续两周下调巴西2012和2013年经济成长预估.
最新调查显示,巴西经济今年预计成长1.50%,2013年则料增长3.94%,分别低於一周前调查的增长1.52%和3.96%.
这份调查是央行对约100家金融机构一周调查的预估中值.
调查还显示2012年底和2013年央行指标利率料维持在当前7.25%的纪录低点不变.
今年底消费者物价指数(CPI)年增率料为5.43%,低於上次调查的5.45%.而2013年CPI年增率料为5.40%,高於一周前调查预测的5.39%.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
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