巴西财长称政府眼光不局限于财政撙节 有意重振经济增长

路透里约热内卢/巴西里亚5月29日 - 巴西财长Joaquim Levy周五表示，为了避免经济衰退，政府正着眼于财政撙节以外的方面，暗示为了摆脱经济低迷，政府策略可能将进入新阶段。

Levy在一场对企业领袖的演说中表示，政府拟公布一项农业刺激计划，以及一项大规模的基础建设计划，盼能为经济吸引资金。

这项促进增长的议题对外公布当天的数据显示，巴西第一季经济萎缩，许多人认为巴西可能将陷入25年来最严重衰退。

Levy说政府将以重要措施来重振经济，但对撙节政策的立场未见松动。

Levy说，“还有很多的事要做。我们已经开始做，而且已有一些成效，”他补充道第二季可能是过度期之一。

Levy获得巴西总统罗塞夫指派出任财长，希望他能纠正导致巴西的投资级评级面临风险的错误政策。外界认为Levy是一位严格的管理着，决心不计代价让公共财政重新平衡。

罗塞夫所属的劳工党(Workers Party)部分议员指责Levy的传统式政策拖累经济进一步深陷衰退，部分议员甚至要求这位银行高管出身的财长辞职。

尽管受到这样的阻挠，Levy本周还是成功使国会通过了撙节举措，对一些养老金和失业津贴设下限制。巴西部分养老金和失业津贴制度拥有全球最优厚的规定。

面临公众的压力，Levy需要说明如何让经济重新获得带动上个10年繁荣的部分动力。

“Levy首先要像救火员那样扑灭财政之火，”咨询机构Tendencias首席分析师Juan Jensen称，“虽然财政方面的工作尚未完成，但他暗示还可采取其他行动刺激经济。”

经过最初的怀疑，巴西央行周四决定释放250亿雷亚尔来刺激楼市和农产企业。为了减轻这项刺激所产生的通胀影响，央行还决定回收流动性。

Levy表示，基于巴西全国储蓄的抵押贷款融资模型正逼近极限，政府应开始考虑其它选项。

他还称，政府正准备进行更多的结构性税收改革，以提高生产率。

“我们正准备迎接新增长周期，”Levy表示。(完)

(编译 李婷仪/许娜；审校 王丽鑫/张若琪)

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