巴西总统不顾财长警告 将调降明年关键的财政节约目标--消息

路透巴西利亚12月15日 - 熟知内情人士周二表示，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)将调降一项关键的明年财政节约目标，藉以顺利推行重大的社会福利计划，此举可能造成总统与其经济团队的关系更为紧绷。

消息人士向路透表示，不含偿债支出的2016年基本预算盈余目标将降至不到国内生产总值(GDP)的0.5%，原本目标为0.7%。

巴西财长莱维(Joaquim Levy)周二表示，降低基本预算盈余目标将是一大错误，这凸显出政府内部的分歧；设定该目标的目的在于提振投资人对巴西的信心，此刻巴西正苦于解决财政赤字扩大的问题。

本地媒体报导指出，莱维扬言若无法维持原有目标，将会辞职，但他公开否认此事。

罗塞夫发言人Edinho Silva周二稍晚向记者表示，对于罗塞夫而言，恢复经济成长比财政目标更为重要。

10月时巴西包含利息支出的整体预算赤字暴增至GDP的9.5%，去年同期为5%。(完)