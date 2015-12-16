巴西总统不顾财长警告 将调降明年关键的财政节约目标--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透巴西利亚12月15日 - 熟知内情人士周二表示，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)将调降一项关键的明年财政节约目标，藉以顺利推行重大的社会福利计划，此举可能造成总统与其经济团队的关系更为紧绷。
消息人士向路透表示，不含偿债支出的2016年基本预算盈余目标将降至不到国内生产总值(GDP)的0.5%，原本目标为0.7%。
巴西财长莱维(Joaquim Levy)周二表示，降低基本预算盈余目标将是一大错误，这凸显出政府内部的分歧；设定该目标的目的在于提振投资人对巴西的信心，此刻巴西正苦于解决财政赤字扩大的问题。
本地媒体报导指出，莱维扬言若无法维持原有目标，将会辞职，但他公开否认此事。
罗塞夫发言人Edinho Silva周二稍晚向记者表示，对于罗塞夫而言，恢复经济成长比财政目标更为重要。
10月时巴西包含利息支出的整体预算赤字暴增至GDP的9.5%，去年同期为5%。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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