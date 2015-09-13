焦点：巴西若再遭其他机构降评或有更严重影响 但政府仍有时间

图中为巴西雷亚尔和美元纸币。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透里约热内卢9月11日 - 标准普尔决定摘掉巴西的投资级别债信评级，其他评级机构也面临跟随调降的压力，不过巴西政府还有时间避免此事的发生。若巴西债信评级被其它机构再次调降至垃圾级别，可能导致该国失去数以十亿美元计的外国投资。

尽管路透调查中绝大多数受访经济分析师认为，惠誉或穆迪将巴西评级降至投机级别只是时间问题，但两家机构均暗示不急于调整。

这或许给了巴西总统罗塞夫一些必要的时间，以便起草削减预算的计划，并为这项不受欢迎的政策建立起政治共识，特别是当该国经济正处在大约25年来最严重的衰退时期。

若巴西被第二家评级机构降级至垃圾级别，其影响将超过首次降级，因为一旦被两家不同机构分别降级至投机级别的话，许多外国养老基金以及其他大型投资者就不得不减持该国债券。

这还将导致巴西资产被剔除出一些被动型基金所追踪的高评级指数。

摩根大通估计，被动型投资者将不得不抛售15亿美元由巴西企业发行的外国债券，以及8亿美元主权债。整体来说，摩根大通估算，主动型投资者和被动型投资者累计抛售200亿美元主权债和公司债。

惠誉周四表示，仍有支撑巴西投资评级的因素，即便其评级恶化。惠誉目前对巴西的评级比垃圾级高出两个级距。

这些因素包括巴西经济多样性、人均收入水平、政府净债权国地位，“巴西仍保持BBB评级范畴的最高评级，”惠誉分析师Shelly Shetty在纽约一场会议上表示。

她的讲话实际上排除了未来数月将巴西评级下调两个级距的可能，暗示惠誉可能将巴西评等调降至BBB-，这是投资级的最低水平。

惠誉可能维持对新评级的负面展望，但在真的调降至垃圾级之前，仍会给巴西一些调整时间。

穆迪刚刚在一个月前将巴西的评级下调至投资级别中的最低一级，但对这一新评级的展望为稳定，称巴西的投资级评级暂时是安全的。

随着时间的推移，三大评级机构对巴西的评级或渐趋一致。周四接受路透调查的26位分析师中，有25位预计还会有一家评级机构会在未来几个月内剥夺巴西的投资级评级。

上述分析师中有14位预计，今年内可能还会有一家评级机构下调巴西评级；有11位则预计这种情况会发生在2016年，这其中有七位认为会发生在2016年上半年。

如果标普在垃圾级别中进一步下调巴西评级，那么惠誉和穆迪面临的压力将加大。从标普周三给予的负面展望来看，进一步降评不是没有可能。

“标普下调巴西评级的决定带来的第一波余震便是评级机构之间的竞争性局面，也就是说评级不一致的现状不会持续很久，”规模达230亿雷亚尔(60亿美元)的巴西退休基金Fundacao Cesp的掌门人Jorge Simino称。

三大机构对巴西的债信评级变化图表：reut.rs/1NkygPE

(完)

(编译 王丽鑫/李爽/孙国玉；审校 郑茵/龚芳/徐文焰)

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