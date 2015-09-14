调查：巴西的投资级评级可能再遭其他机构调降

路透巴西利亚9月11日 - 一项路透调查显示，由于巴西削减预算的新举措可能失败，今年至少会再有一家评级机构褫夺该国的投资级别评级。这有可能加深该国的经济和政治危机。

路透周四访问的26名分析师中，除一名外全部预计巴西在遭标准普尔降级后，未来几个月将被第二家评级机构降评至投机级别。

尽管穆迪和惠誉暗示不急于调整评级，但分析师称，由于经济衰退迅速侵蚀公共财政，评级机构可能别无选择，很快会将巴西降至垃圾级别。

标准普尔的决定出乎分析师意料，他们原本预期到2016年才会降级。

摩根大通预计，若被第二家评级机构降级，将有大约200亿美元巴西债券被减持，因为一些投资者不允许持有垃圾级债券。

这些被迫性的债券出售可能给巴西资产带来进一步打击，即便降级预期基本上被市场消化。巴西雷亚尔今年以来已贬值逾30%，2023年到期的利率期货合约收益率跃升至15%上方的历史高位。

受访分析师中有14位预计，今年内可能还会有一家评级机构下调巴西评级；有11位则预计这种情况会发生在2016年，这其中有七位认为会发生在2016年上半年。

穆迪一个月前才将巴西信评降至濒临垃圾级的级别。据18名受访分析师，穆迪可能是下一家再调降巴西信评的机购。惠誉给予巴西的评级，较投资级的最低一级仅高两个级距。

这是不计名调查，查访者包括部分巴西最大银行的首席经济分析师，以及策略师和资产管理经理。

保卫投资级评级是巴西总统罗塞夫的优先要务。财长莱维警告称，若巴西投资级信评保卫战失利，将导致“极大”后果。

加税等修补预算赤字和消除信评机构疑虑的措施，使得罗塞夫在连任后不到一年，支持度就大幅下降，并引发弹劾她的声浪。

莱维周四表示，政府正准备出台更多“有力措施”，以在2016年实现相当于国内生产总值(GDP)0.7%的预算盈余。

尽管有略为多数的受访者称，标普降评将强化莱维的态度，但他的目标似乎太过乐观。根据调查，巴西2016年底的赤字将相当于GDP的0.3%。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 郑茵/王兴亚)

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