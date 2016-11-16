IMF预计巴西可能摆脱衰退 但复苏之路漫长崎岖

路透巴西利亚11月15日 - 国际货币基金组织(IMF)执行董事会周二称，巴西经济可能接近摆脱衰退，但复苏之路漫长且崎岖，而这要取决于不受欢迎的改革是否批准。

在对IMF工作人员巴西年度报告的考量中，执行董事会称，尽管新政府采取措施防止财政危机，但他们预计巴西经济缓慢复苏。

“执委特别强调财政整固对确保宏观经济稳定的必要性，”IMF在一份声明中称。

工业生产和消费数据令人失望，打消了明年快速复苏的希望，一些政府官员下调对2017年经济增长的预测，从2%下调至1%。IMF甚至更悲观，预计经济在连续两年萎缩后，明年增长0.5%。

一名IMF官员称，现在衡量特朗普未来政策对巴西的影响为时过早，但该国充裕的储备和自由浮动外汇体制可能提供一些保护。(完)