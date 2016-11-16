IMF预计巴西可能摆脱衰退 但复苏之路漫长崎岖

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴西利亚11月15日 - 国际货币基金组织(IMF)执行董事会周二称，巴西经济可能接近摆脱衰退，但复苏之路漫长且崎岖，而这要取决于不受欢迎的改革是否批准。
在对IMF工作人员巴西年度报告的考量中，执行董事会称，尽管新政府采取措施防止财政危机，但他们预计巴西经济缓慢复苏。
“执委特别强调财政整固对确保宏观经济稳定的必要性，”IMF在一份声明中称。
工业生产和消费数据令人失望，打消了明年快速复苏的希望，一些政府官员下调对2017年经济增长的预测，从2%下调至1%。IMF甚至更悲观，预计经济在连续两年萎缩后，明年增长0.5%。
一名IMF官员称，现在衡量特朗普未来政策对巴西的影响为时过早，但该国充裕的储备和自由浮动外汇体制可能提供一些保护。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。