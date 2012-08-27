巴西希望引入更多专业人士移民

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透圣保罗8月24日电(记者 Esteban Israel)---一名巴西高官对路透表示，巴西政府正探索放宽移民规定的方式，旨在吸引更多的外国专业人士，帮助刺激经济增长。
缺乏技术工人是导致巴西经济几乎陷入停滞的众多瓶颈之一。从建筑工地到石油钻井平台再到技术操作，很多巴西公司难以找到符合条件的员工，例如，互联网巨头谷歌(GOOG.O)现在在巴西有39个职位空缺。
总统办公室战略创意团队负责人Ricardo Paes de Barros表示：“就劳动力市场而言，这个国家与世界其他国家的关系变得非常隔绝，这也正影响我们的竞争力。”
他在接受电话采访时表示：“我们希望改变这种局面，让巴西能在知识转移方面更好地与世界其他国家和地区联系起来。”
作为葡萄牙的前殖民地，巴西历史上一直很欢迎来自世界各地的移民，这点跟美国很像。在过去几个世纪里，巴西曾迎来过几波来自非洲、欧洲、日本的移民潮，近年来则有玻利维亚等来自贫困邻国的移民进入。
但上世纪後半段巴西经济的停滞使移民人口锐减。目前，外籍人士仅占巴西劳动力的0.3%，而20世纪初这一比例为7%。而面积跟巴西相仿的澳大利亚同样有移民传统，外籍人士占本国劳动力的比例约为20%。
对更宽松移民框架政策的讨论反映出巴西作为新兴经济体的新地位。
Paes de Barros表示：“我们需要让外籍人士占劳动力的比例达到2%-3%。这也意味着是现有水平的10倍。如果我们能做到，我们会安然无恙。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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