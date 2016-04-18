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时事要闻 | 2016年 4月 18日 星期一 09:46 BJT

巴西执政党工党承认在众议院弹劾总统的投票中失败

路透巴西利亚4月17日 - 巴西执政党工党在众议院的领导人Jose Guimaraes表示，该党承认周日在众议院弹劾总统罗塞夫的投票中失败，并称将专注于在参议院对抗罢黜总统的行动。

“目前战斗在参议院继续进行，”他在众议院对记者表示。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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