巴西对产业界提出减税及低成本信贷措施

* 总统称巴西为"侵略性竞争"下的受害者

* 政府推出减税及更多贷款补贴

* 希望这些措施带动经济成长率达成4.5%的目标

* 2月工业界显露生机,但仍较上年同期下滑

记者 Alonso Soto/Luciana Otoni 编译 张明钧/张若琪

路透巴西利亚4月3日电---巴西政府周二提出新的减税、低成本信贷及其他援助各产业的措施,以求能够重振苦於重拾动能的经济.

巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在一场对商界领袖发表的演说中指出,有必要实施这些举措重振拉美第一大经济体,且其有助於巴西抵御她所谓来自全球低成本对手的"侵略性竞争".

宣布这些措施的当日,最新数据显示巴西工业在历经长久的低潮後出现生机.不过分析师提出保守看法,称最新的政策未能解决整体税务负担、官僚体制、以及缺乏投资等长期阻碍巴西前进的问题.

全球景气滑坡导致巴西经济去年底接近停滞,而决策者一直采取小幅度的措施来振兴经济.但在连续五次降息、调高汽车进口税、以及阻止货币升值的连串举措之後,仍难见明显的复苏迹象.

近几个月来,评论家一再抨击巴西政府政策朝向保护主义发展.

但迪尔玛·罗塞夫周二将之归咎於金融危机的祸首--发达国家,以及中国和美国等大型出口国,她一再声称中美两国货币仍遭到人为低估,对巴西雷亚尔的币值造成不公平竞争.

"我们将毫不犹豫地为所当为来扞卫我们的工作机会、我们的产业、及我们的经济成长."迪尔玛·罗塞夫表示.

巴西政府表示,将会调降薪资税以刺激纺织、塑胶到汽车等各类产业的聘雇活动.整体而言,这些减税措施意味的巴西年度税收将减少100亿雷亚尔(55亿美元),当中有部分将从对烟酒等产品加税来弥补.

巴西政府也将透过政府采购及对巴西国家经济暨社会发展银行(BNDES)注资450亿雷亚尔(246亿美元)来刺激国内产业;BNDES为巴西企业提供补助贷款,同时也是巴西的长期融资主要来源,特别是那些需求殷切的公共工程计画.

**实施中的外汇措施**

这些举措是巴西自此前炽热的经济在2011年中开始降温以来,该国为刺激产业所实施的第二套这类方案.

财长曼特加(Guido Mantega)表示,巴西还将继续实施旨在防止雷亚尔进一步走强的一些新近措施.

尽管提高对某些金融交易和投机资本课税的举措近几个月来已削减雷亚尔涨幅,但雷亚尔汇率仍较2008年金融危机最严重时升值约30%.

雷亚尔在曼特加发表评论後走强,曼特加称雷亚尔近日回跌使其回到"合理"水准.雷亚尔兑美元周二上涨0.3%,报1.8250.

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巴西经济在2010年成长7.5%後,去年底急刹,全年仅成长2.7%,远低於原先预期.政府盼望新措施将有助该国尽量达成2012年4.5%的成长目标.

巴西产业界虽认为前述方案有所帮助,但分析师和企业领袖抨击该计画,认为远未达到实际所需的改革要求,无法助巴西经济卸除高税和官僚负担.

"这没有解决问题."Raymond James首席经济分析师Mauricio Rosal称.他并表示长期而言,"这对应对竞争力问题毫无助益."

一家当地制药企业老板Fernando Marques力促政府进一步努力.

"政府仍需应对损及产业的雷亚尔的问题."他说."我们需要税赋改革.

分析师认为,巴西为除去投资束缚、让经济更有效率,必须着手许多大整顿,包括长期悬而未决的税赋、司法和养老金改革等.

惠誉周二发布的研究指出,巴西的投资吸引力仍比过去数十年要大,但如不"降低做生意的成本",是否能有更多进展仍然难料.

**工业并未接近真正复苏**

政府周二公布的数据显示,巴西2月工业生产扳回1月大跌的多数失地.

2月工业生产上升1.3%,优於预期,增幅也是一年来单月最佳.1月时工业生产修正後为萎缩1.5%,降幅小於前值的下挫2.1%.

尽管2月工业生产急拉升,但分析师审慎表示目前研判确实正在复苏还太早.工业偏弱是2011年经济成长令人失望的主因.

"我们无法称工业正在复苏."Link Investimentos分析师Thiago Carlos称."工业仍然疲弱,仍苦於竞争力问题,尚未显露实质改善的端倪."(完)