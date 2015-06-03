版本:
中国
国际财经 | 2015年 6月 4日 星期四 07:40 BJT

巴西央行升息50个基点至13.75% 为连续第五次升息

路透巴西利亚6月3日 - 巴西央行周三如期所料将指标利率从13.25%上调至13.75%，尽管担心更高的借贷成本会导致该国经济进一步深陷衰退，但仍选择了再度大幅升息。

央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标Selic利率 BRCBMP=ECI 上调50个基点。这是该行连续第五次升息。之前绝大多数经济分析师和交易员都抱有同样预期。

央行的利率决策声明与上次会议相比无任何变动。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐