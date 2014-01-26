巴西总统罗塞夫试图赢得投资者信心

路透1月24日 -巴西总统罗塞夫周五为巴西政府对经济的管理进行了辩护，但未能提出具体措施，以在新兴市场抛售潮中安抚投资者。

罗塞夫在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上重申平衡公共财政和通胀控制的承诺。她的助手称这是一次重要的演讲，意在重新获得外国投资者的信任。

“我想强调我们不会在通胀面前示弱。此外，财政责任是我们寻求经济和社会发展的基本准则，”罗塞夫说道。

投资者对巴西政府提出大量指责，对巴西经济前景越发悲观。一份央行调查显示，大多数经济学家预计2014年该国经济仅增长2.0%。

过去12月里，巴西股指Bovespa.BVSP下跌了20%，而同期墨西哥股指IPC.MXX仅下跌8.6%，标准普尔500指数.SPX上涨了22.3%。大多数投资者称，下跌的原因是对经济基本面、政策执行反复无常和政府严重干预民间行业的担忧。

罗塞夫安抚外国投资者称，巴西是安全的；并重申会兑现合同，外国投资者一直获得良好对待。

“我的政府已经采取措施进一步加强与投资者的关系，”罗塞夫说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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