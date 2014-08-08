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国际财经 | 2014年 8月 8日 星期五 11:29 BJT

巴西淡水河谷计划五年内将出口中国的铁矿石量加倍

路透里约热内卢8月7日 - 巴西矿商淡水河谷(Vale SA)(VALE5.SA)的有色金属负责人Jose Carlos Martins周四告诉记者，计划五年内将出口中国的铁矿石数量加倍。

淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商和出口商。

Martins并表示，公司计划在五年内将铁矿石年出口量提升到4亿吨左右，较2013年出口的逾2.7亿吨，增加近50%。

Martins说，淡水河谷正考虑采购或租用新船来运载对中国新增出口的铁矿石。(完)

(编译 张若琪；审校 王兴亚)

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