巴西淡水河谷计划五年内将出口中国的铁矿石量加倍

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和

路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。