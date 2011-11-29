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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 29日 星期二 12:01 BJT

小曼奇尼因性侵被判入狱

意大利安莎社周一报道，前罗马边锋小曼奇尼因性侵罪名成立，被判处入狱两年零八个月。这位前巴西国脚被控去年对一名巴西年轻女子进行性侵犯，当时他被国际米兰租借到同城对手AC米兰。媒体报导称他是在一次派对上认识那名女子的。路透

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