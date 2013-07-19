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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 08:39 BJT

《独家新闻》巴西称惠誉维持该国展望稳定的决定是‘恰当的’

路透巴西利亚7月18日 - 巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周四对路透表示，鉴于该国财政状况良好且净债务负担减轻，惠誉维持其债务展望为稳定的决定是“恰当的”。

市场本来普遍预计，惠誉将像标普一样，把巴西的债务评等展望调降至负面。上月标普下调了巴西的展望。

“我认为这对巴西来说，是一个恰当的决定，”曼特加表示，“巴西的债务结构已大大改善。”曼特加是在其办公室接受采访时获悉惠誉决定的。

在连续两年大量增加公共支出后，巴西经济成长未能加速且通胀居高不下，政府目前正在努力重振投资者信心。

惠誉亦承认政策多变加剧了巴西经济的恶化，但称该国政府正在去除不确定性。

“尽管国内经济环境艰难，而且近几个月来巴西政府在政策上出现了失误，但惠誉相信已经出现了修正政策的迹象，如果这股势头得以持续，可能有助于重塑信心，”惠誉在声明中称，同时亦确认了巴西的债务评级为投资级。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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