拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元触及近六年最低，民调显示现任总统支持率领先

香港个股：中信建投基金遭上交所正式实施1个月限制交易纪律处分
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
路透圣保罗9月29日 - 巴西雷亚尔兑美元周一触及近六年最低水准，因一民调显示在周日大选前总统迪尔玛·罗塞夫支持率领先挑战者Marina Silva。
周五晚由研究公司Datafolha发布的民调显示，罗塞夫将在首轮投票中领先。在可能举行的第二轮投票中，罗塞夫支持率达到47%，而一度民调显示领先10个百分点的Silva支持率仅为43%。
巴西投资人对罗塞夫实施的政策怨声载道，称其实施一次性的刺激措施，而不是结构性改革。
巴西雷亚尔兑美元 一度重挫2.54%，报2.478雷亚尔，为2008年底来最低，但之后缩减跌幅，尾盘跌约1.25%。 (完)
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透上海4月25日 - 中国安徽五河农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有487家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,650亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30