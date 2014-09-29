拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元触及近六年最低，民调显示现任总统支持率领先

路透圣保罗9月29日 - 巴西雷亚尔兑美元周一触及近六年最低水准，因一民调显示在周日大选前总统迪尔玛·罗塞夫支持率领先挑战者Marina Silva。

周五晚由研究公司Datafolha发布的民调显示，罗塞夫将在首轮投票中领先。在可能举行的第二轮投票中，罗塞夫支持率达到47%，而一度民调显示领先10个百分点的Silva支持率仅为43%。

巴西投资人对罗塞夫实施的政策怨声载道，称其实施一次性的刺激措施，而不是结构性改革。