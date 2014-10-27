拉美汇市：巴西雷亚尔创2011年12月来最大单日跌幅，因总统罗塞夫赢得连任

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透圣保罗/里约热内卢10月27日 - 巴西雷亚尔兑美元周一重贬，此前争取连任的总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在周日大选中胜过亲商的对手内韦斯(Aecio Neves)。
巴西雷亚尔兑美元 势将录得2011年12月来最大单日跌幅，巴西股市也急挫至近七个月最低水准。
巴西资产的前进目前可能要看是否罗塞夫暗示她将修正经济政策以提振低迷不振的景气，如同她在周日连任成功后所发表的妥协性演说内容一般。
这次大选是巴西30年前回归民主制度以来，最为紧绷且最为分裂的一次选举，罗塞夫得到51.6%的选票，而内韦斯则得到48.4%。
这次紧绷而又变化万千的选举，导致巴西金融市场剧烈震荡，只要罗塞夫在民调中落后，金融市场就大涨，反之则会大跌。
罗塞夫的经济政策饱受投资人批评，被视为是使经济陷入衰退的原因，这些政策同时还损及国营企业如Petrobras 及Banco do Brasil 等等。
多数投资人预计巴西雷亚尔在未来几年都将走软，因美国公债收益率上升及巴西试图提振产业竞争力。
不过也有分析师警告，在罗塞夫的第二次任期内，央行可能延长干预市场计划，抑制可能进一步刺激通胀的汇率下滑。(完)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400