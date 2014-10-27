拉美汇市：巴西雷亚尔创2011年12月来最大单日跌幅，因总统罗塞夫赢得连任

路透圣保罗/里约热内卢10月27日 - 巴西雷亚尔兑美元周一重贬，此前争取连任的总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在周日大选中胜过亲商的对手内韦斯(Aecio Neves)。

巴西雷亚尔兑美元 势将录得2011年12月来最大单日跌幅，巴西股市也急挫至近七个月最低水准。

巴西资产的前进目前可能要看是否罗塞夫暗示她将修正经济政策以提振低迷不振的景气，如同她在周日连任成功后所发表的妥协性演说内容一般。

这次大选是巴西30年前回归民主制度以来，最为紧绷且最为分裂的一次选举，罗塞夫得到51.6%的选票，而内韦斯则得到48.4%。

这次紧绷而又变化万千的选举，导致巴西金融市场剧烈震荡，只要罗塞夫在民调中落后，金融市场就大涨，反之则会大跌。

罗塞夫的经济政策饱受投资人批评，被视为是使经济陷入衰退的原因，这些政策同时还损及国营企业如Petrobras 及Banco do Brasil 等等。

多数投资人预计巴西雷亚尔在未来几年都将走软，因美国公债收益率上升及巴西试图提振产业竞争力。