巴西财长称巴西2016年将摆脱衰退--电视报道

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴西利亚8月18日 - 巴西财长Joaquim Levy周二称，巴西明年将摆脱衰退，反驳经济分析师对该国经济2016年继续萎缩的预测。Levy在接受Record TV采访时称，财政节支举措到明年将结束，通胀应开始放缓。
“多数调整已经完成。央行正在控制通胀。巴西经济多样化，农业状况也非常好。将不会有衰退，2015年通胀应会下降，”他称。
Levy带领进行的节支计划旨在降低巴西财政赤字，重建企业信心，以重振经济。
他表示，财政节支使总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率面临风险，但她不打算向要求她辞职的呼声屈服。
“赌她辞职的人肯定会输，因为罗塞夫很坚定。她直面挑战，尽己之责，”Levy称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。