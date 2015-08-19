巴西财长称巴西2016年将摆脱衰退--电视报道

路透巴西利亚8月18日 - 巴西财长Joaquim Levy周二称，巴西明年将摆脱衰退，反驳经济分析师对该国经济2016年继续萎缩的预测。Levy在接受Record TV采访时称，财政节支举措到明年将结束，通胀应开始放缓。

“多数调整已经完成。央行正在控制通胀。巴西经济多样化，农业状况也非常好。将不会有衰退，2015年通胀应会下降，”他称。

Levy带领进行的节支计划旨在降低巴西财政赤字，重建企业信心，以重振经济。

他表示，财政节支使总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率面临风险，但她不打算向要求她辞职的呼声屈服。

“赌她辞职的人肯定会输，因为罗塞夫很坚定。她直面挑战，尽己之责，”Levy称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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