巴西经济加速成长 通胀前景温和--财长

路透圣保罗5月28日电---巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周一指出,巴西经济在首季逊於预期後正获得成长动能,今年增长步伐将超越2011年,即便希腊可能退出欧元区令全球经济进一步承压.

曼特加在路透拉丁美洲投资峰会上演讲称,将於周五公布的官方数据料将显示,巴西首季国内生产总值(GDP)增幅在0.3-0.5%之间,对於去年超越英国成为全球第六大经济体的巴西而言,这是一个"疲弱的"数据.

该数据将是一度高歌猛进的巴西经济急剧放缓的最新例证.去年末以来,巴西经济一直在衰退边缘徘徊,2011年经济增速也仅有2.7%.总统迪尔玛.罗塞夫(Dilma Rousseff)期望通过一系列降息,以及税收减免和信贷优惠等刺激措施来提振巴西经济.

曼特加满怀信心地预测,今年巴西经济增速将超过2011年,即使全球经济面临更大"压力".

"例如,希腊退出欧元区将造成那种压力,"他说,并称今年巴西经济成长率将介於3-4%之间,低於此前预估的4.5%.

**不再是热钱的天堂**

曼特加也不担忧巴西货币雷亚尔在过去三个月挫跌近15%会引发通胀.他反而认为,雷亚尔贬值有助於降低处境艰困的制造商的成本,从而令巴西经济受益.

"巴西通胀前景温和,"曼特加说,称得益於商品价格下滑.2011年底巴西主要通胀指标创6.5%的七年高位,但在截至5月中旬的12个月内回落至5.05%.

当被问及外资流动突然转向并撤离巴西市场时,曼特加表示,鉴於巴西利率稳步下滑和对外资购买国内债券徵收金融交易税,出现这一趋势是正常的.他说,目前将维持课征金融交易税的做法.

"巴西不再是套利者的天堂,"他说,指外国投资者在海外低息借入资金投资於巴西高收益资产的行为.

巴西央行自去年8月以来六度降息.路透调查预计,该央行周三将再度降息,令该国指标利率降至8.5%的纪录低位.

曼特加并称,巴西银行体系依然稳健,不可能遭遇西班牙银行危机的重大冲击.

在谈及欧债危机时,意大利出生的曼特加抨击了欧洲的撙节政策,称"包括德国在内的"欧洲各国政府将"不可避免地"转向促进经济成长的策略.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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