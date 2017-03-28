巴西再下令三家肉类工厂停工 欧盟吁须重建信心

路透里约热内卢3月27日 - 巴西周一再对三家食品加工厂下达停工禁令。作为全球最大牛肉出口国，巴西目前正对肉品业的疑似贪腐行为进行调查，争取重新获得消费者的信赖。

巴西中右翼政府希望那些因劣质肉丑闻而禁止进口巴西肉品的国家，能很快追随带头解除禁令的中国的脚步，且欧盟等其他地区和国家不会对巴西肉品实施更严格的限制。

欧盟最高食品安全官员展开拜访，表示希望协助巴西克服丑闻，重振欧洲消费者信心。此前巴西警方的调查指称有肉品检验者涉嫌收贿，一些肉类工厂卫生条件欠佳。

“禁令不是重点。重要的是重建信赖，”主管健康及食品安全的欧盟执委会执委安德里凯迪斯对路透表示，“这关乎人民的健康，关乎对贸易的信任。”

欧盟维持对21家肉类包装工厂产品的部分禁令，这些工厂目前正接受调查，所生产的肉类目前也禁止出口。

欧洲农业组织已呼吁对巴西肉类采行更严格的行动。

安德里凯迪斯不愿说明未来几天欧盟可能采行的举措，但表示周二将与巴西农业部长讨论出一套“有效的正式管控系统”。(完)