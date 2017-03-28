巴西再下令三家肉类工厂停工 欧盟吁须重建信心

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透里约热内卢3月27日 - 巴西周一再对三家食品加工厂下达停工禁令。作为全球最大牛肉出口国，巴西目前正对肉品业的疑似贪腐行为进行调查，争取重新获得消费者的信赖。
巴西中右翼政府希望那些因劣质肉丑闻而禁止进口巴西肉品的国家，能很快追随带头解除禁令的中国的脚步，且欧盟等其他地区和国家不会对巴西肉品实施更严格的限制。
欧盟最高食品安全官员展开拜访，表示希望协助巴西克服丑闻，重振欧洲消费者信心。此前巴西警方的调查指称有肉品检验者涉嫌收贿，一些肉类工厂卫生条件欠佳。
“禁令不是重点。重要的是重建信赖，”主管健康及食品安全的欧盟执委会执委安德里凯迪斯对路透表示，“这关乎人民的健康，关乎对贸易的信任。”
欧盟维持对21家肉类包装工厂产品的部分禁令，这些工厂目前正接受调查，所生产的肉类目前也禁止出口。
欧洲农业组织已呼吁对巴西肉类采行更严格的行动。
安德里凯迪斯不愿说明未来几天欧盟可能采行的举措，但表示周二将与巴西农业部长讨论出一套“有效的正式管控系统”。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。