劣肉丑闻仍在发酵 美国涌现禁止进口巴西生牛肉的呼吁

路透芝加哥3月27日 - 面对巴西劣质肉丑闻，美国国会议员和倡导食品安全人士正向联邦政府施压，盼加入其他国家禁止从巴西进口未加工牛肉的行列。

美国已开始对所有自巴西进口的牛肉进行病原体检验。

但农场组织认为需拿出更强力的行动来保护食品供应。他们敦促停止自巴西进口也能提振国内的销售。在美国法律不再要求牛肉需标示原产地后，消费者更无法区别他们购买的肉品了。

巴西联邦警察3月17日公布，正在调查该国质检人员被控收受肉品加工商贿赂，允许受污染的肉类销售。之后陆续有多个肉类买家暂停自巴西进口肉品。

美国家畜饲养业者联合会(R-CALF USA)执行长Bill Bullard称，美国若不采取类似行动，“希望避免巴西产品的消费者将不得不停买所有相关产品。”(完)