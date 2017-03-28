劣肉丑闻仍在发酵 美国涌现禁止进口巴西生牛肉的呼吁

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透芝加哥3月27日 - 面对巴西劣质肉丑闻，美国国会议员和倡导食品安全人士正向联邦政府施压，盼加入其他国家禁止从巴西进口未加工牛肉的行列。
美国已开始对所有自巴西进口的牛肉进行病原体检验。
但农场组织认为需拿出更强力的行动来保护食品供应。他们敦促停止自巴西进口也能提振国内的销售。在美国法律不再要求牛肉需标示原产地后，消费者更无法区别他们购买的肉品了。
巴西联邦警察3月17日公布，正在调查该国质检人员被控收受肉品加工商贿赂，允许受污染的肉类销售。之后陆续有多个肉类买家暂停自巴西进口肉品。
美国家畜饲养业者联合会(R-CALF USA)执行长Bill Bullard称，美国若不采取类似行动，“希望避免巴西产品的消费者将不得不停买所有相关产品。”(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。