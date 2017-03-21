焦点：巴西劣质肉出口丑闻发酵 中国和欧盟等暂停进口其肉制品

3月17日，在圣保罗拍摄的巴西禽肉出口商BRF的公司标识。 REUTERS/Paulo Whitaker

路透圣保罗/北京3月20日 - 巴西劣质肉出口丑闻周一持续发酵，中国、欧盟、韩国和智利暂停从该国进口肉类产品。巴西是全球最大的牛肉和禽肉出口国，质量检验人员被控收受贿赂，允许受污染的肉类销售。

随着丑闻的不断深化，巴西农业部长马吉(Blairo Maggi)说，政府已暂停21个肉类加工单位的出口。

随着其他国家预计也会跟进限制进口巴西肉类，代号“劣肉(Weak Flesh)”的警方行动发现的这宗丑闻可能沉重打击巴西少数几个繁荣产业之一。巴西是拉丁美洲的最大经济体，两年来一直处于衰退之中。

在进行了为期两年的调查后，巴西警方周五宣布BRF(BRFS3.SA)和JBS(JBSS3.SA)以及另外二十几家规模较小的肉类加工企业涉嫌买通检验人员和政客，使其加工变质肉和出口带有沙门氏菌的肉类的行为瞒天过海。

JBS是全球最大的肉类生产企业，BRF是最大的禽肉出口商。

这些公司都否认有违法行为。当局已表示，没有与这项肉品污染调查有关的死亡或疾病案例。

巴西总统特梅尔努力淡化这宗丑闻，称在该国逾4,800座肉品加工厂中，涉案的仅有21个。但巴西牛肉制造商联合会ABPA主管Francisco Turra对记者表示，该组织认为整个肉品行业岌岌可危，好不容易取得的优质肉品形象毁于一旦。

中国目前已暂停从巴西进口所有肉品以防患未然。巴西肉类加工行业去年的出口额为139亿美元，其中有近三分之一销往中国。

ABPA周一引述巴西农业部称，欧盟暂停从巴西四家肉品加工厂进口产品。

在声明稿中，BRF表示，公司并未收到巴西人或外国当局关于工厂暂停生产的正式通知。

韩国农业部在声明稿中表示，将加强对巴西进口鸡肉检验，并暂时禁止销售BRF的鸡肉产品。

去年韩国进口了107,400吨的鸡肉，其中有逾八成是来自巴西，BRF供应又占了将近一半。

瑞士信贷证券分析师Victor Saragiotto周一在给客户的研究报告中表示，该丑闻“可能足以让全球对巴西鸡肉避之唯恐不及”。

BRF股价下跌2.16%至36.30雷亚尔；JBS SA盘中一度挫跌至逾三个月9.64，但随后拉回，尾盘涨0.75%至10.80。(完)