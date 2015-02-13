独家：巴西不想恢复与墨西哥之间的汽车自由贸易--消息人士

路透墨西哥城/巴西利亚2月12日 - 了解情况的消息人士表示，面对汽车销售下滑和经济成长疲弱的困境，巴西打了退堂鼓，不想与墨西哥达成一项协定。该协定将允许墨西哥汽车无限制地进口到巴西。巴西的举动可能引发拉美这两个最大经济体的贸易紧张关系。

两国有关轻型汽车贸易配额的一项协定将于3月到期，之后双方汽车贸易将会完全松绑。

巴西本周邀请一个墨西哥政府代表团出席2月20-25日在巴西利亚召开的一个会议，讨论修改这项协定。

“巴西将要求重新谈判该协定，保持配额制度，不想恢复自由贸易，因为目前条件并不适宜，”一名消息人士表示。

另一名消息人士说，巴西希望与墨西哥达成一个范围更广泛的协议，允许两国在巴西商品竞争力较强的一些领域展开自由贸易。该人士提到，单单在汽车与零部件方面，巴西对墨西哥的贸易逆差就达12亿美元。

该消息人士称，在谈判更广泛的贸易协定之际，巴西将考虑更新汽车进口配额。

墨西哥去年超越巴西，成为拉美最大的汽车生产国。墨西哥称希望现有的协定能够继续执行，并从3月起能不受限制地向巴西出口汽车。

墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo表示，“我会在谈判中讨论所有问题，让我们重回自由贸易。讲信用的话，首先你要尊重现有的协议。”

巴西将未受限制的墨西哥汽车出口视为本国汽车工业的一大威胁。墨西哥的汽车价格只有巴西的一半，巴西的高税赋、交通瓶颈、强势的工会以及贸易保护都损害了竞争力。

国际货币基金组织(IMF)的数据显示，巴西是美洲最为封闭的大型经济体。与之相比，墨西哥则在过去20年中签订了一系列自由贸易协定。

去年巴西经济增长停滞，许多经济学家认为该国2015年将陷入衰退。2014年，巴西14年来首次出现年度贸易逆差。

汽车业占巴西工业产出的25%，已成为获得连任的罗塞夫总统一个挥之不去的难题。

2012年以来，有针对性的刺激计划一度提振了汽车销售。但去年市场萎缩程度达到10年来最为严重，因巴西政府削减税收优惠以改善财政状况。

**阿根廷实施贸易限制**

巴西销往海外的汽车中，每10辆就有九辆出口到邻国阿根廷。但该国在外汇储备下降后，也出台了严格的贸易限制规定。巴西汽车出口大减40%至约33.5万辆，为1999年迄今最低水平。

巴西仍然是全球五大汽车市场之一，菲亚特-克莱斯勒(FCAU.N)、大众汽车(VOWG_p.DE)、通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)均在巴西拥有经营了数十年的工厂。

但巴西汽车产业在改善生产率方面差强人意。去年巴西产量下降15%至315万辆。国内销量下滑7%至350万辆。

与此同时，墨西哥汽车行业最近几年繁荣发展，新工厂在全国各地涌现。汽车厂商希望利用该国靠近美国市场的优势，而且墨西哥薪资较低，并与他国签署了众多的自由贸易协定。

受助于美国和加拿大的强劲需求，2014年墨西哥汽车产量增加了近10%，达到创纪录的322万辆。出口增加9.1%，至纪录高位264万辆。

宝马汽车(BMWG.DE)、起亚汽车(000270.KS)、奥迪(NSUG.DE)、本田汽车(7267.T)、日产汽车(7201.T)和马自达(7261.T)等均已开始在墨西哥生产车辆或宣布了将开始在该国投产的计划。(完)

(编译/审校 张涛/张荻/洪曦/张若琪/李婷仪)

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