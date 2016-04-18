焦点：众议院通过对罗塞夫的弹劾案 巴西金融市场料将欢欣鼓舞

路透圣保罗4月17日 - 分析师和交易员表示，在巴西众议院投票支持对总统罗塞夫的弹劾案后，巴西金融市场周一料将欢欣鼓舞。

巴西的股汇市处于全球表现最好的资产之列，因市场押注左翼总统被迫下台将为一个对商业更加友好的政府敞开大门，这将更有助于巴西经济摆脱自上世纪30年代以来最严重的衰退。

对政治变化的憧憬已带动巴西指标股指.BVSP今年以来上涨逾20%，创下2015年年中以来的最高水准。

在众议院投票结果公布后不久，一只投资巴西股票的上市交易基金(ETF)在东京交易时段上涨了3.8%，表明巴西股市的涨势或将持续。

但随着交易员寻找有关巴西副总统特梅尔(Michel Temer)领导的政府将采取何种政策的线索，他们在周日众议院投票结果公布后最初展现出的兴奋劲，可能很快会转为谨慎情绪。

“最初的反应将是忽略细节内容，让非理性情绪主导一两天的市况，”券商Renascen?a的一位交易员Thiago Castellan Castro说道，“但在那之后，我们将回归对于技术性问题的评估--如货币政策，以及谁将负责政策制定。”

如果参议院多数投票支持在5月初对罗塞夫开启审判程序，巴西副总统特梅尔(Michel Temer)将代理总统职务。审判最多可能持续六个月，罗塞夫在此期间被暂停执行总统职务，若被判有罪，则将下台。

许多人认为，在罗塞夫削减支出和增加税收的承诺，遭遇自家工党议员的强烈反对后，特梅尔在实施撙节举措时将变得轻松一些。

Canepa资产管理公司的合伙人Alexandre Póvoa在客户报告中指出，巴西股市料将进一步上涨10%。

但他也指出，如果情势表明特梅尔也没有修复巴西经济的明确办法，那么投资者最早可能在5月初就了结获利。

2016年迄今，巴西货币雷亚尔已经上涨逾10%，尽管央行竭力要压低本币汇率。交易员Castro称，雷亚尔兑美元可能在周一升到3.40，上周五收报3.52。

Banco Fibra的债券部主管Cristiano Oliveira表示，雷亚尔兑美元可能在3.30左右企稳，但走势过度的话，可能冲至3.00水准。（完）