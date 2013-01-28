巴西一夜总会发生火灾 至少233人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西圣玛丽亚1月27日 - 巴西官员称，巴西南部圣玛丽亚市（Santa Maria）的一家夜总会周日凌晨发生火灾，已造成至少233人死亡，当时一个乐队的烟火表演致使建筑物起火，惊恐不安的人群蜂拥向出口时发生踩踏。

当地消防官员称，这场发生在巴西大学城圣玛丽亚的火灾，系当时表演的乐队为了视觉效果燃放烟火所致。该乐队燃放的烟火引燃天花板的隔音材料，夜总会顿时充满毒烟。

消防官员Robson Muller对路透称，多数人因烟雾窒息而死。其他人员伤亡则是因踩踏造成的。

“场内顿时烟雾弥漫，灼热不堪，”幸存的医学院学生Murilo Tiescher对环球新闻电视台（GloboNews TV）说。“人们找不到唯一的出口，于是就冲向以为是出口的卫生间，有很多人死在那里。”

消防官员称，至少有一个出口被封。夜总会的保安起初以为逃跑的人群是想不埋单，他们便封锁了出口以防顾客离开，当他们看到火苗已串出屋顶时，才开始放行。

遇难者的遗体安放在圣玛利亚一家体育馆内，援救人员、疲惫不堪的官员与遇难者的亲属朋友都在哭泣流泪。

巴西总统罗塞夫中断对智利的访问，飞赴圣玛丽亚，向在体育馆的遇难者家属表示慰问。（完）