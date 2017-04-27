独家：巴西考虑加入OECD 冀望借此安抚投资者--消息

路透巴西利亚4月26日 - 多位官员向路透称，巴西可能最快在下月决定加入经济合作暨发展组织(OECD)。巴西是拉美最大的经济体，总统特梅尔(Michel Temer)目前正力争其改革计划获得批准。

特梅尔希望加强与西方发达国家关系，考虑加入OECD即是为此作出的最新努力。巴西前几届政府都优先考虑与发展中国家的关系。

OECD为35个成员国(其中大多为富裕国家)提供建议，被认为对全球经济架构具有重要影响。

但一位官员称，最终的决定还要取决于对加入要求的评估结果。这些要求可能意味着巴西需要修订法律以满足OECD对税收和透明度的规定。由于事情尚未公布，这名官员要求匿名。

预计5月15日将会得出初步评估结果。

这名官员及另外三名消息人士称，特梅尔希望加入OECD能帮助巴西吸引外资；巴西经济正苦于如何走出历来最严重的衰退。

“OECD成员国身份将使投资者确信，巴西在寻求对市场有利的政策，”另一官员说道，还称最终决定还取决于OECD是否愿意加速审批。

若获得OECD理事会批准，巴西将成为该组织最大的新兴市场成员，也是继墨西哥和智利之后加入该组织的第三个拉美国家。

巴西邻国哥伦比亚自2013年起就开始与OECD洽谈加入事宜。

尽管成员国审批过程通常会耗时数年，但OECD秘书长古里亚已暗示，对于巴西、中国、南非、印度和印尼等重要合作伙伴，可能会加快吸收过程。

OECD发言人称，正式提交申请后，将由OECD理事会决定批复时间。

特梅尔新闻办公室未回复置评邮件。巴西财政部也没有置评。(完)