分析：巴西及伊拉克调降产量目标 油市新荣景在望

路透伦敦6月30日 - 巴西和伊拉克大幅下修石油产量，已然使得油市供应在短短几年间由极盛转衰的风险升高，进而导致油价飙升，让美国页岩油产业得到新的提振。

根据国际能源署(IEA)的长期预测，原先预期在2020年前巴西和伊拉克将使得全球原油日供应量增加逾200万桶，在2025年前则再增加250万桶，是协助满足全球需求上升的两大生力军。

然巴西国家石油公司(Petrobras)本周调降五年产量预测，日产量下调140万桶，以因应低油价及贪腐案的持续调查。伊拉克则与石油大厂重谈协议，以反映“更实际的”产量目标。因此，当前的油市过剩问题可能比预期更早结束。

花旗的Seth Kleinman表示，“项目取消、延期并缩编，这些都让全球油市在中期(2017-19年)有趋紧之虞，除非中东创纪录的钻机数量能成功转换成产量的大幅提高。”

“需求方面将有决定权，但从供应方面来看，很难不相信今天已为下一波油价飙升播下种子，”德意志银行在周二的研究报告中表示。

巴西国家石油公司的产量展望下修并非微不足道--每日140万桶的数字几乎等于当前全球的过量供应。油市的供应过多，源于美国页岩油荣景以及石油输出国组织(OPEC)为保住市场份额而拒绝减产的决策。

2015年全球石油需求意外向上攀升，或将超过过去10年来大约100万桶的日需求增幅年均水平，油市的过剩供应预计可在2016年中期或者2016年年底之前消化完毕。

2016年之后，市场供求平衡状态可能无法维持长久。

就在一年前，国际能源署(IEA)预估到2020年时，巴西石油产量为每日370万桶，伊拉克则为460万桶左右。周一，负责巴西大多数石油产出的巴西国家石油公司说，到2020年时该公司产量将仅有每日280万桶。

伊拉克今年平均每日生产350万桶，根据在该国主要石油公司工作的消息人士称，在同意伊拉克政府大幅削减支出的计划后，他们已很难再大幅提高产量。伊拉克仍希望在五年内使产量达到550-600万桶。

**牛市**

包括前任BP集团首席执行官海沃德(Tony Hayward)在内的重量级行业人士都曾预言，有鉴于资本以及劳动力撤出美国石油产业的规模，新牛市到来的时间将比预估得早。

美国石油产量增幅确实在最近几个月停滞。去年11月OPEC决定不减产之后油价大幅滑落，美国油企也因而大幅减少钻机数。

不过，对OPEC而言具有讽刺意味的是，在市场份额争夺战中，其最终会战胜多数竞争对手，但美国是个例外，因为相对于巴西等国的巨型海上项目，美国数百家独立企业运营的页岩油生产不论在启动还是关闭环节都要迅速得多。

“我把这种情况称作页岩油逆袭情景，因为页岩油生产可以承受油价低于每桶70美元，而业内其它大都做不到...2017/18年料看涨，”花旗的Kleinman称。

在巴西和伊拉克下修石油产量之前，IEA一再警告称，从很多方面来讲，非OPEC产油量上升带来的喘息空间都是虚的，因为新项目的前期准备时间非常长。

IEA在2月份下调了巴西产油量预期，该机构周二称仍在评估最新消息。

但具体进展情况有可能会进一步强化该机构的认识，即OPEC将需要生产更多的原油来平衡市场。

根据IEA的长期前景预期，OPEC需要在2020年代将原油产量提升600万桶/日，到2030年再增加同等额度，相当于在说全球供应中还需要加入另一个沙特阿拉伯的量。

据美国咨询机构PIRA称，较短期而言，如果油价不能突破每桶60美元，带动不了油砂和深海油等高成本供应来平衡市场，那么需求的增长必定会导致供不应求。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/刘秀红；审校 王丽鑫/王颖/王兴亚)

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