国际油市：巴西下调石油产量预估，称将继续进口燃油

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透里约热内卢10月14日 - 巴西石油监管部门ANP主管Magda Chambriard周三称，该机构调降2025年或2026年石油产量展望，预计从2022年的每日450万桶降至400万桶。
Chambriard对记者称，预计巴西10年内汽车燃油日进口量为40万桶，其中主要为汽油。据ANP数据，该汽油和柴油日进口量预估值是2015年前九个月日进口量176,879桶的两倍多。
尽管由于巴西经济面临20世纪90年代以来最严重的衰退，导致燃油需求下降，但巴西国家石油公司(Petrobras)的14家巴西炼厂仍无法完全满足全国需求。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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