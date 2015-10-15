国际油市：巴西下调石油产量预估，称将继续进口燃油

路透里约热内卢10月14日 - 巴西石油监管部门ANP主管Magda Chambriard周三称，该机构调降2025年或2026年石油产量展望，预计从2022年的每日450万桶降至400万桶。

Chambriard对记者称，预计巴西10年内汽车燃油日进口量为40万桶，其中主要为汽油。据ANP数据，该汽油和柴油日进口量预估值是2015年前九个月日进口量176,879桶的两倍多。

尽管由于巴西经济面临20世纪90年代以来最严重的衰退，导致燃油需求下降，但巴西国家石油公司(Petrobras)的14家巴西炼厂仍无法完全满足全国需求。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)