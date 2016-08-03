巴西能源：6月油气产量创纪录高位，达每日321万桶

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透里约热内卢8月2日 - 巴西石油监管机构ANP周二表示，巴西6月石油和天然气产量较上年同期上升7.1%，至纪录高位，因新油田投产且一些平台完成维修。
ANP在一份声明中称，6月日均产量为321万桶石油和天然气当量，较5月上升3%。
巴西国家石油公司(Petrobras) 产量居首，占总产量的82%。皇家荷兰/壳牌石油集团 位列第二，占总产量的8%。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。