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货币新闻 | 2016年 8月 3日 星期三 08:34 BJT

巴西能源：6月油气产量创纪录高位，达每日321万桶

路透里约热内卢8月2日 - 巴西石油监管机构ANP周二表示，巴西6月石油和天然气产量较上年同期上升7.1%，至纪录高位，因新油田投产且一些平台完成维修。

ANP在一份声明中称，6月日均产量为321万桶石油和天然气当量，较5月上升3%。

巴西国家石油公司(Petrobras) 产量居首，占总产量的82%。皇家荷兰/壳牌石油集团 位列第二，占总产量的8%。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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