美日澳加游客在里约奥运会期间可免签入境巴西

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透里约热内卢12月30日 - 巴西政府周三在公报中称，明年里约热内卢奥运会期间，美国、日本、澳大利亚及加拿大的公民将无需获得签证就可前往巴西。
该免签待遇仅适用于明年6月1日至9月18日期间前往巴西的游客，游客可逗留最多90天。
此举旨在促使更多外国人在里约热内卢奥运会期间前往巴西旅行。巴西经济目前深陷衰退，旅游业增长或对该国经济有提振作用。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。