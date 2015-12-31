美日澳加游客在里约奥运会期间可免签入境巴西

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
路透里约热内卢12月31日 - 巴西政府周三在公报中称，明年里约热内卢奥运会期间，美国、日本、澳大利亚及加拿大的公民将无需获得签证就可前往巴西。
该免签待遇仅适用于明年6月1日至9月18日期间前往巴西的游客，游客可逗留最多90天。
此举旨在促使更多外国人在里约热内卢奥运会期间前往巴西旅行。巴西经济目前深陷衰退，旅游业增长或对该国经济有提振作用。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。