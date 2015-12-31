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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 14:13 BJT

美日澳加游客在里约奥运会期间可免签入境巴西

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢12月31日 - 巴西政府周三在公报中称，明年里约热内卢奥运会期间，美国、日本、澳大利亚及加拿大的公民将无需获得签证就可前往巴西。

该免签待遇仅适用于明年6月1日至9月18日期间前往巴西的游客，游客可逗留最多90天。

此举旨在促使更多外国人在里约热内卢奥运会期间前往巴西旅行。巴西经济目前深陷衰退，旅游业增长或对该国经济有提振作用。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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