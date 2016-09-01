巴西总统罗塞夫遭参议院罢免下台 代理总统特梅尔宣誓接任

路透巴西利亚8月31日 - 巴西参议院周三通过罢免总统罗塞夫，结束了这个让巴西国内看法两极的弹劾程序。

参议院以61-20票的表决结果，判定该国第一位女总统罗塞夫非法动用国有银行资金以支持公共支出，标志着左派劳工党13年来的执政终结。

罗塞夫的政敌盛赞把罗塞夫赶下台，可望改变巴西未来命运。但她的继任者特梅尔面临的是一个严重分裂的国家，选民对修正公共财政所必需的节支举措并无兴趣。特梅尔是前任副总统，自从罗塞夫5月遭停职以来，即由他担任代理总统。

特梅尔在国会宣誓接任直至2018年的未完总统任期，而他有关民营化、改革巴西慷慨的养老和福利法等议题，可能在街头及国会都遭遇到劳工党的强力反对。

罗塞夫在总统官邸外被支持者簇拥时，仍坚持她是清白的，并称她的下台是一场由经济菁英在背后鼓动的“国会政变”，过去10年来让数以百万计巴西穷人摆脱贫困的社会计划将为之倒退。

劳工党对权力的长期控制终结，招致拉美地区左派国家的愤怒回应。

委内瑞拉、玻利维亚和厄瓜多尔宣布将召回驻巴西大使，而古巴政府则称罗塞夫被罢免在某种程度上是对拉美进步政府的“帝国主义式的”攻击。

美国国务院表示有信心继续保持与巴西紧密的双边关系，还表示巴西民主制度的推行符合宪法。

巴西股市和巴西里拉在参议院通过弹劾案后略微加速上涨，但市场总体反应平淡，因为多数交易商早已料到这一结果。市场分析师称投资者现在可能在期待特梅尔尽快兑现改革承诺，尤其是修宪以限制未来数年开支的增长。

“特梅尔已确定上台，现在有所变化的是他兑现承诺的压力将加大，”Sulamerica Investimentos首席经济师Newton Rose说道。“蜜月期已过，市场现在想知道他治理国家、使政府财政走上正轨的能力如何。”

特梅尔政府也面临被巴西国家石油公司(Petrobras)回扣案调查所牵连的风险，罗塞夫执政联盟中有数十名政客牵涉其中。特梅尔政府中已有三名部长因此事下台，这或令政府重树信心的努力受阻。

罗塞夫是自1992年以来第一位被弹劾而下台的巴西领导人；1992年巴西时任总统德梅洛(Fernando Collor de Mello)因贪腐遭到弹劾，在最后投票前辞职。(完)