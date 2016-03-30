巴西最大党派退出执政联盟 令罗塞夫陷入孤立

路透巴西利亚3月29日 - 巴西最大党派周二宣布，退出巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的执政联盟，其成员亦将离开罗塞夫政府。在罗塞夫力图阻止国会弹劾案之际，这无异于后院失火。

巴西民主运动党(PMDB)在一次领导层会议上仅用几分钟时间就一致决定，该党在罗塞夫内阁的六位部长以及其他被政府任命的党内成员必须辞职，否则将面临道德调查。

根据巴西的大选制度，罗塞夫会保留原职，但民运党的离去将大大提高罗塞夫在未来数月遭到弹劾的机率，从而令民运党领导人——副总统特梅尔有机会登上总统宝座。

罗塞夫否认自己有任何不当行为，并称弹劾企图是为了让自己所属的执政党——劳工党(PT)下台。

作为罗塞夫主要执政盟友的民运党退出后，其他一些较小党派可能也会随之退出。众议院预计在4月中对弹劾案进行表决，这位巴西首位女总统现在越发孤立。

两名政府官员周二告诉路透，由于政治危机加剧，罗塞夫取消了参加华盛顿核安全峰会的计划。

如果众议院支持弹劾，参议院必须通过简单多数决定是否弹劾罗塞夫，届时罗塞夫需暂时停职，由特梅尔代行总统职权。参议院最早可能在5月初表决。

很多分析师告诫称，弹劾案或将巴西卷入一段时期的政治动荡，数名民运党高层人士也是贪腐调查的对象。

罗塞夫的首席幕僚Jaques Wagner周二称，在主要执政盟友退出政府后，罗塞夫将在本周结束前宣布新的执政联盟。(完)