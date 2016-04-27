独家：巴西副总统若执政将整顿经济 替换央行委员会--消息

路透巴西利亚4月26日 - 三位消息人士告诉路透，巴西副总统特梅尔可能执政，届时他将重整巴西的经济管理并全面实施改革，以重获投资者的信心。这些措施可能包括替换巴西央行的货币政策委员会。

由于涉嫌违反预算法，现任总统罗塞夫到5月中时可能被参议院停职，特梅尔已经在起草一份雄心勃勃的计划，要使巴西摆脱一个世纪来最严重的危机。

特梅尔是宪法律师出身。他准备推行不受欢迎的税收、养老和就业改革，并任用知名经济学家，帮助完成让投资者对该国经济恢复信心的艰难任务。

投资者最迫切的要求之一是重组巴西央行的八人货币政策委员会(Copom)，外界指责该委员有屈于政治压力，以高通胀为代价来促进经济发展之嫌。

特梅尔的一名主要经济顾问Moreira Franco告诉路透，央行的货币政策委员会和其他国有银行的管理层将被替换，但新的领导将由新财长挑选。

特梅尔在接受巴西全球报采访时表示，如果自己接任总统，前央行总裁梅罗斯将是他的财长人选。

这最快可能在5月12日就实现。参议院周二成立了一个委员会，将就是否把罗塞夫送交审判提出建议，罗塞夫若被送审，实际上等于遭到停职。

“央行委员会需要更换。为了重拾外界信任，从市场上网罗较不易受政治角力影响的人选，是至关重要的，”身为特梅尔核心幕僚的一名消息人士表示。

三名消息人士表示，特梅尔计划向国会提交议案，限制高昂的退休金福利、让僵化的劳动力市场具有灵活性、简化巴西的税负制度；由于未获允许公开发言，三名消息人士拒绝具名。

其中一名消息人士表示，特梅尔也将把政府部会数量由目前的31个，大幅删减至不到25个，通过裁撤数以千计的公职岗位来降低日常开支。(完)