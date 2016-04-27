独家：巴西副总统若执政将整顿经济 替换央行委员会--消息

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透巴西利亚4月26日 - 三位消息人士告诉路透，巴西副总统特梅尔可能执政，届时他将重整巴西的经济管理并全面实施改革，以重获投资者的信心。这些措施可能包括替换巴西央行的货币政策委员会。
由于涉嫌违反预算法，现任总统罗塞夫到5月中时可能被参议院停职，特梅尔已经在起草一份雄心勃勃的计划，要使巴西摆脱一个世纪来最严重的危机。
特梅尔是宪法律师出身。他准备推行不受欢迎的税收、养老和就业改革，并任用知名经济学家，帮助完成让投资者对该国经济恢复信心的艰难任务。
投资者最迫切的要求之一是重组巴西央行的八人货币政策委员会(Copom)，外界指责该委员有屈于政治压力，以高通胀为代价来促进经济发展之嫌。
特梅尔的一名主要经济顾问Moreira Franco告诉路透，央行的货币政策委员会和其他国有银行的管理层将被替换，但新的领导将由新财长挑选。
特梅尔在接受巴西全球报采访时表示，如果自己接任总统，前央行总裁梅罗斯将是他的财长人选。
这最快可能在5月12日就实现。参议院周二成立了一个委员会，将就是否把罗塞夫送交审判提出建议，罗塞夫若被送审，实际上等于遭到停职。
“央行委员会需要更换。为了重拾外界信任，从市场上网罗较不易受政治角力影响的人选，是至关重要的，”身为特梅尔核心幕僚的一名消息人士表示。
三名消息人士表示，特梅尔计划向国会提交议案，限制高昂的退休金福利、让僵化的劳动力市场具有灵活性、简化巴西的税负制度；由于未获允许公开发言，三名消息人士拒绝具名。
其中一名消息人士表示，特梅尔也将把政府部会数量由目前的31个，大幅删减至不到25个，通过裁撤数以千计的公职岗位来降低日常开支。(完)
(编译 李春喜/陈宗琦；审校 王丽鑫/张涛)
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