巴西参议院将在周一就总统罗塞夫弹劾案进行最后一轮表决

路透巴西利亚8月29日 - 巴西参议院周一将就总统罗塞夫弹劾案进行最后表决，罗塞夫之前已被停职。外界广泛预计罗塞夫将下台，其所属的左翼党派--工人党也将结束十多年的统治。

参议院以违反预算法案为由对罗塞夫进行弹劾，罗塞夫本人否认有任何违法行为，并指称长达九个月的弹劾程序是一场阴谋，旨在推翻她的统治、并逆转工人党令巴西贫困人群受益的政策。

如果罗塞夫如预期那样在周二或周三被定罪，现年75岁的特梅尔将接替罗塞夫的总统任期至2018年底。特梅尔政府誓言实行不受欢迎的紧缩措施，以控制财政赤字扩大；去年巴西的财政赤字导致其失去了投资级别评级。(完)