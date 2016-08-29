巴西参议院将在周一就总统罗塞夫弹劾案进行最后一轮表决

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透巴西利亚8月29日 - 巴西参议院周一将就总统罗塞夫弹劾案进行最后表决，罗塞夫之前已被停职。外界广泛预计罗塞夫将下台，其所属的左翼党派--工人党也将结束十多年的统治。
参议院以违反预算法案为由对罗塞夫进行弹劾，罗塞夫本人否认有任何违法行为，并指称长达九个月的弹劾程序是一场阴谋，旨在推翻她的统治、并逆转工人党令巴西贫困人群受益的政策。
如果罗塞夫如预期那样在周二或周三被定罪，现年75岁的特梅尔将接替罗塞夫的总统任期至2018年底。特梅尔政府誓言实行不受欢迎的紧缩措施，以控制财政赤字扩大；去年巴西的财政赤字导致其失去了投资级别评级。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎·梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。