巴西代总统特梅尔呼吁全国团结 称相信巴西将渡过危机

巴西代理总统特梅尔呼吁全国团结起来，支持其领导的“救国”政府。此前巴西参议院投票通过针对总统罗塞夫的弹劾案，罗塞夫被暂时停职并将接受审理。现年75岁的特梅尔对巴西民众称，他相信巴西将渡过这场经济严重衰退、政局动荡及腐败丑闻交织的危机。路透