巴西总统罗塞夫指称针对她的弹劾案为阴谋诡计

路透巴西利亚4月12日（记者 Anthony Boadle/Alonso Soto） - 巴西总统罗塞夫周二称，副总统特梅尔正在策划阴谋以图推翻她。弹劾左翼总统罗塞夫的努力在巴西国会渐成声势。

在其导师、前总统卢拉的协助下，罗塞夫力争从逐渐缩小的盟友队伍中获得足够支持，以阻止将于周日在众议院举行的弹劾表决；分析人士预测罗塞夫将在表决中失利。

巴西国会众议院弹劾委员会周一投票以高于预期的票数建议弹劾罗塞夫，理由是她在2014年争取连任时违反了预算法。罗塞夫表示这一罪名是为将她赶下台而捏造出来的。

由于国会弹劾委员会的投票结果将令犹豫不定的议员加入反对一派，政治风险咨询师估计弹劾案在众议院通过的可能性将有60%-65%。

在罗塞夫争取挽救其政治生涯之际，她领导的政府在很大程度上已处于瘫痪状态。巴西的经济目前正在深度衰退中挣扎，并遭遇前所未有的贪腐丑闻。

“他们现在是公开密谋，在光天化日之下，来推翻合法选出的总统，”罗塞夫周二称，指的是副总统特梅尔（Michel Temer）周一发给他的支持者的一条语音信息，特梅尔在信息中号召政府团结一致以克服巴西的政治危机。

在特梅尔所属的巴西民主运动党(PMDB)的力挺下，国会弹劾委员会以38:27的投票结果通过弹劾报告，PMDB曾是罗塞夫的主要执政盟友。PMDB上月的倒戈极大增加了众议院将罗塞夫弹劾案提交至参议院的可能性。

若参议院决定对罗塞夫停职并进行审判，特梅尔将代行总统职权。

特梅尔否认图谋推翻罗塞夫，但其幕僚称特梅尔已在为接任做准备，从而重塑经济界信心，将巴西经济拖出混乱。

罗塞夫与特梅尔的嫌隙在周一特梅尔的语音信息泄露后爆发，而特梅尔称该信息的泄露是无意之举。（完）