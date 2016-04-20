罗塞夫指责国会的弹劾行动涉及性别歧视

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透巴西利亚4月19日 （记者 Anthony Boadle） - 巴西左翼总统罗塞夫周二称，她遭到主要由男性主导的国会弹劾，这部分可归因于她是一名女性。罗塞夫警告称，罢黜她的活动正在激起仇恨与偏狭。
罗塞夫是巴西首位女总统。她再次表示，以违反预算法为由罢黜她没有法律依据。巴西众议院周日通过了对罗塞夫的弹劾案。
巴西众议院许多议员在弹劾表决投票时，出现了扭打，还有不少人高呼“宝贝再见”。众议院成员大多为男性。
“在所有这一切当中，掺杂了对女性的大量偏见，”罗塞夫在巴西利亚面对国际媒体的新闻发布会上表示。“有些对待我的态度，可能不会发生在一位男总统身上。”
拉美最大国家--巴西的女性选民多于男性选民，但其众议院513位议员中，仅有45名女性。
在企业界，全球企业女性高管（Corporate Women Directors International）去年的一项研究发现，巴西大型企业的董事会中，女性成员仅占6.3%。
对罗塞夫的弹劾案将进入参议院表决，反对党料赢得暂停她职务的简单多数票，并开启针对她的审判程序。审判程序或持续六个月。
罗塞夫可能成为巴西逾20年来首位接受审判的总统。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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